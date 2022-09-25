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Общество25 сентября 2022 14:40

Владимир Путин наградил 102-летнию блокадницу орденом «За заслуги перед Отечеством»

Награду петербургской учительнице Надежде Строгановой вручил губернатор Северной столицы
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
В годы войны она Надежда Васильевна работала учительницей и воспитателем в детском доме. Фото: gov.spb.ru

В годы войны она Надежда Васильевна работала учительницей и воспитателем в детском доме. Фото: gov.spb.ru

Президент Владимир Путин наградил ордером «За заслуги перед Отечеством» IV степени петербургскую блокадницу. Надежде Васильевне Строгановой исполнилось 102 года, в годы войны она работала учительницей и воспитателем в детском доме. Орден ей вручил губернатор Северной столицы Александр Беглов в День ее рождения.

- Президент Владимир Владимирович Путин принял решение о присуждении Вам этой высокой награды. Вы заслужили ее блокадными днями, многолетним учительским трудом и сегодняшним днем, - передают слова Александра Беглова в Смольном.

По ее инициативе установлена мемориальная доска на доме по 6-й Советской улице. В годы войны на этом месте была школа, на которую упала бомба. Погибли пять учителей. Также по предложению Надежды Васильевны в Соляном переулке установили памятник блокадному учителю.