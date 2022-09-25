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Происшествия25 сентября 2022 14:53

В Карелии после крушения катера с туристами из Петербурга завели уголовное дело

Один человек погиб, еще трое числятся пропавшими без вести
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Поиски пострадавших ведутся до сих пор. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Карелия.

Поиски пострадавших ведутся до сих пор. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Карелия.

Следователи Карелии завели уголовное дело после трагедии на Онежском озере. Вечером 24 сентября перевернулся катер с семью пассажирами.

- В результате находившиеся в нем люди: малолетний ребенок и трое взрослых оказались в воде. В настоящее время ведутся их поиски, - сообщает пресс-служба СК по Республике Карелия.

Отметим, крушения катера произошло вблизи деревни Горки Кондопожского района. Один человек погиб, пытаясь доплыть до берега. Еще трое сумели выбраться, одному из них потребовалась госпитализация из-за обморожения ног.