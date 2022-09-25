В Карелии после крушения катера с туристами из Петербурга завели уголовное дело

Поиски пострадавших ведутся до сих пор. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Карелия.

Следователи Карелии завели уголовное дело после трагедии на Онежском озере. Вечером 24 сентября перевернулся катер с семью пассажирами.

- В результате находившиеся в нем люди: малолетний ребенок и трое взрослых оказались в воде. В настоящее время ведутся их поиски, - сообщает пресс-служба СК по Республике Карелия.

Отметим, крушения катера произошло вблизи деревни Горки Кондопожского района. Один человек погиб, пытаясь доплыть до берега. Еще трое сумели выбраться, одному из них потребовалась госпитализация из-за обморожения ног.