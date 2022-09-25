Гигантский голубь поселился на крыше лютеранской церкви Анненкирхе в Петербурге

Гуля уже стал звездой соцсетей. Фото: vk.com/annenkirche

Что-то совсем странное наблюдали жители Петербурга на крыше лютеранской церкви Анненкирхе. Над колокольней вознесся гигантский надувной голубь. Но здесь нет никакой мистики, птица часть выставки. Она откроется на следующей неделе, 1 октября, и продлится до 20 ноября.

- В этом году мы отмечаем круглую дату — 300 лет с момента освящения первой церкви, которая находилась на этом месте. Такую красивую дату празднуют даже голуби на колокольне, и Аннатолий не исключение, - рассказали на странице Анненкирхе в соцсети «Вконтакте».

Организаторы акции объясняют, что голубь символизирует хорошие новости. Поэтому выбор пал именно на эту птицу.