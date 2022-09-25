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Происшествия25 сентября 2022 17:16

Тела пропавших туристов из Петербурга нашли на Онежском озере

Катер с пассажирами на борту потерпел крушение 24 сентября
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
На месте работали спасатели и волонтеры. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республики Карелия

На месте работали спасатели и волонтеры. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республики Карелия

Спасатели Карелии обнаружили тела троих пропавших на Онежском озере туристов из Петербурга. Среди погибших пятилетний ребенок. Он был вместе с двумя взрослыми, которые не смогли выжить при крушении катера 24 сентября.

- Сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части были обнаружены тела троих пропавших туристов, - подтвердили в МЧС Республики Карелия.

Всего на катере было семь человек, один пострадавший утонул. Еще три человека сумели выбраться на берег, госпитализация потребовалась одному из них. У туриста диагностировали обморожение ног.

На месте весь день работали спасатели и волонтеры «Лиза Алерт».