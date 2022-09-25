Петербург почти догнал Москву по числу зараженных ковидом за сутки

Врачи призывают жителей вакцинироваться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург снова почти догнал Москву по числу заболевших коронавирусом за сутки. По данным оперштаба по борьбе с заболеванием, к 25 сентября в Северной столице зарегистрировали 3314 человек с положительным тестом на ковид.

Пока антирейтинг по этому показателю возглавляет Москва, где коронавирусом заболели 3409 человек. В столице за 24 часа с ковидом госпитализировали 181 человека, в Северной столице с таким диагнозом в больницу попали 137 человек.

Но в Москве и больше выздоровевших – 4038, город на Неве слегка отстает. За сутки выписанных с больничного было 2872 пациента. В Москве зарегистрировали также 29 смертей, а Петербург зафиксировал цифру 16.

Раннее врачи Петербурга в очередной раз напоминали жителям о повторной вакцинации, также в период осеннего сезона они прогнозировали увеличение числа заболевших.