Бастрыкин взял на контроль расследование гибели петербургских туристов в Карелии

Тела троих туристов нашли на следующий день. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дело после смерти туристов из Петербурга в Карелии. Во время крушения погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок.

- Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», – говорится в опубликованном сообщении СК по Республике Карелия.

Напомним, на Онежском озере в Карелии 24 сентября перевернулась лодка с семью пассажирами из Петербурга. Три человека спаслись, один мужчина погиб сразу, еще троих не могли найти. Вечером 25 сентября после поисков спасателей тела остальных обнаружили в озере.