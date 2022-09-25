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Происшествия25 сентября 2022 19:15

Бастрыкин взял на контроль расследование гибели петербургских туристов в Карелии

Катер с семью пассажирами потерпел крушение на Онежском озере
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Тела троих туристов нашли на следующий день.

Тела троих туристов нашли на следующий день.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дело после смерти туристов из Петербурга в Карелии. Во время крушения погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок.

- Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», – говорится в опубликованном сообщении СК по Республике Карелия.

Напомним, на Онежском озере в Карелии 24 сентября перевернулась лодка с семью пассажирами из Петербурга. Три человека спаслись, один мужчина погиб сразу, еще троих не могли найти. Вечером 25 сентября после поисков спасателей тела остальных обнаружили в озере.