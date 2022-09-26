Пасмурно и без дождей будет в Петербурге 26 сентября

Тепло и без дождей будет в Петербурге 26 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода в Санкт-Петербурге берет небольшую паузу в дождях. В понедельник, 26 сентября 2022 года в Северной столице будет все также пасмурно, но все же сухо. Лишь на востоке Ленинградской области ожидаются небольшие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Северная столица, как и западная половина Ленинградской области, будет ощущать влияние слабо выраженного гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде там обойдется без существенных осадков. А вот на востоке области короткими дождями еще отметиться периферия разрушающегося циклона, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге будет относительно тепло. Температура воздуха поднимется до плюс 11-13 градусов, по Ленинградской области 9-14 градусов тепла. Ветер окажется западный, слабый 1-6 метров в секунду.