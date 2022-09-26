Смольный опроверг информацию о запрете на выезд из Петербурга

В Смольном опровергли информацию об ограничениях на выезд из Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном опровергли информацию о том, что в Санкт-Петербурге действует запрет на выезд из города. Ранее по социальным сетям начал гулять "документ", якобы подписанный губернатором. Однако он оказался фейком. Об этом 25 сентября 2022 года сообщает газета "Петербургский дневник".

- Решения об ограничениях на выезд принимаются на федеральном уровне, - пишет издание со ссылкой на заместителя начальника управления информации администрации губернатора Петербурга Ларису Головину.

В действительности правительство Северной столицы не выпускало подобного постановления, которое запрещало бы кому-либо выезжать за пределы города. А "документ", который распространяют в сети, оказался обычным фейком.