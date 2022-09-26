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Происшествия26 сентября 2022 5:34

Автомобиль перевернулся и перекрыл проезд по Лиговскому проспекту в Петербурге утром 26 сентября

На месте работают спасатели и сотрудники ДПС
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
"Митсубиси" перевернулся на Лиговском проспекте

"Митсубиси" перевернулся на Лиговском проспекте

Фото: СОЦСЕТИ

Авария на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге стала причиной пробок утром 26 сентября. На пересечении Лиговского и Прилукской улицы автомобиль марки "Митсубиси" завалился на бок. От удара у машины разбилось лобовое стекло, а осколки разлетелись по дороге. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На перекрестке Лиговского и Прилукской лежит "Митсубиси", - рассказали автомобилисты.

Со слов очевидцев, ДТП произошло еще в 6 часов утра. Как именно автомобиль перевернулся, свидетели не сообщают. Вполне вероятно, что водитель не справился с управлением, его занесло на мокром асфальте, что и привело к таким серьезным последствиям. Пострадал ли водитель в результате аварии, не сообщается.

Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники дорожной полиции. Автомобиль перекрыл полторы полосы на дороге, из-за чего на Лиговском собирается пробка.