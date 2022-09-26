Огромная толпа с давкой образовалась на вход в метро «Девяткино» в Мурино

Огромная давка произошла перед входом в метро "Девяткино" в Мурино Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Утром 26 сентября 2022 года в Мурино Ленинградской области образовалась безумная давка перед станицей метро "Девяткино". Толпа людей пытается попасть в метрополитен, однако на входе образовался настоящий коллапс. Люди долгое время не могут найти в павильон и уехать на работу и учебу. Об этом с места событий сообщает корреспондент "КП-Петербург".

- И снова давка на вход в метро "Девяткино". Хвост очереди - снаружи, - сообщил корреспондент.

Очередь растянулась на несколько метров. Люди толпятся на улице, в подземных переходах. Для того, чтобы все же попасть ко входу людям приходится стоять по несколько минут.

По предварительным данным причиной такого коллапса стало огромное количество людей к турникетам, принимающим банковские карты и ЕКП.