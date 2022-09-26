Большие очереди к нотариусам появились в Петербурге

В Петербурге появились очереди к нотариусам Фото: Артем КИЛЬКИН

У нотариальных контор в Санкт-Петербурге образовались большие очереди. Массовый наплыв на прием к юристам начался с конца минувшей недели и держится до сих пол. Горожане решили срочно оформлять доверенности. Об этом 26 сентября 2022 года сообщает издание "Мойка78".

- Во многих нотариальных конторах Петербурга забиты места до вторника, 27 сентября. При этом, новых посетителей в очереди пока что не берут, - пишет издание.

Отмечается, что в основном горожане приходят к нотариусам для того, чтобы оформить доверенности за друзей и близких. Многим приходится сидеть в очередях по несколько часов, чтобы получить документы с печатью.

Не меньший ажиотаж наблюдается и в ЗАГСах Северной столицы. В основном это пары, которые решили пожениться по причине частичной мобилизации.