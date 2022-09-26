Суды арестовали почти 100 человек после незаконной акции в Петербурге 24 сентября

В Петербурге арестовали почти 100 участников несогласованных акций Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суды Санкт-Петербурга сообщили о почти 100 арестованных после незаконной акции, прошедшей в городе 24 сентября 2022 года. Всего в районные суды Северной столицы поступило 122 материала. На данный момент решения приняты по 119 делам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

- Больше всего материалов поступило в Кировский районный суд. Из 38 материалов по 33 было принято решение об арестах, в трех случаях назначены штрафы, - сообщили в пресс-службе.

Следом по количеству дел идет Фрунзенский районный суд - 29 материалов. Принято 26 решений об арестах: два по семь суток, 16 по 10 суток, четыре по 12 суток, два по 13 суток и два по 14 суток. Двоим назначены штрафы по 10 и 15 тысяч рублей.

Также под аресты попали 17 человек по решению Пушкинского районного суда, 17 в Красносельском районном суде и семь в Сестрорецком районной суде.