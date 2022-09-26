Самый холодный день за несколько месяцев зафиксирован в Петербурге 25 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург начали приходить холода. Постепенно погода меняется, природа увядает, а температура воздуха стремительно понижается. Так, 25 сентября 2022 года в городе был зафиксирован самый холодный день за последние несколько месяцев. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Вчера в Санкт-Петербурге был самый холодный день за последние несколько месяцев. Максимальная температура воздуха днем повысилась только до плюс 9 градусов, а среднесуточная температура впервые в этом сезоне опустилась ниже плюс 8 градусов, остановившись на отметке плюс 7,6 градусов, - рассказал синоптик.

Последний раз в этом году такие холодные сутки наблюдались в середине мая, когда температура в дневное время была всего плюс 8,6 градусов.

В течение всей недели ожидается прохладная погода с частыми дождями.