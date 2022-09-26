Водитель и пассажир ограбили другого автомобилиста после ДТП в Петербурге

Столкновение двух автомобилей закончилось разбойным нападением в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на улице Дыбенко произошло ДТП. Но мало того, что водитель одного из автомобилей испытал стресс из-за аварии, так еще и вторые участки инцидента напали на него и ограбили. Об этом 26 сентября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около шести часов вечера 25 сентября 2022 года у дома 27 по улице Дыбенко произошло ДТП с участием "Хендай Соната" под управлением 34-летнего мужчины, а также автомобиля "Мерседес Бенц". Водитель и пассажир последнего, угрожая ножом, отобрали у водителя корейского автомобиля телефон, после чего сели в машину и уехали, - рассказали в полиции.

Стражи порядка сработали оперативно. В тот же день у дома 17 по проспекту Большевиков наряд полиции остановил "Мерседес". В машине находились двое мужчин 29 и 28 лет.

На данный момент их привлекли к административной ответственности за нарушением миграционного законодательства. По факту разбоя решается вопрос о возбуждении уголовного дела.