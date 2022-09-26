Встречи представителей военкоматов с с родственниками мобилизованных жителей Ленинградской области пройдут 28 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области родственники мобилизованных жителей региона смогут получить ответы на важные вопросы о будущем своих мужчин. В среду, 28 сентября 2022 года, во всех районах области пройдут встречи представителей военкоматов и администраций с родственниками тех, кто попал под частичную мобилизацию. Об этом в ходе аппаратного совещания 26 сентября сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

- Будут рассмотрены все вопросы родных от соблюдения условий мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения жителей области во время прохождения воинской службы, - сообщили в областной администрации.

Встречи назначены на 19:00 часов. Где именно они будут проходить, пока что не сообщается.

Напомним, что ранее Дрозденко потребовал от глав районных администраций и военкоматов оперативно и под личную ответственность устранить нарушения инструкций министра обороны РФ, требований федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила частичной мобилизации.