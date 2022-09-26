Два человека погибли в жестком ДТП с фурой под Петербургом

Два человека на "ВАЗ" погибли в ДТП с фурой на трассе М-10 под Петербургом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом на трассе "Россия" произошло смертельное ДТП с участием отечественного автомобиля "ВАЗ-2111" и фуры "Вольво FH", в результате которого водитель первого автомобиля и его пассажир погибли на месте. Авария произошла в начале седьмого часа вечера 25 сентября 2022 года. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- На 658 километре трассы М-10 "Россия" 67-летний водитель автомобиля "Вольво" с полуприцепом, который ехал от Москвы в сторону Петербурга, начал разворачиваться из крайней правой полосы через технологический разрыв в нарушение требования дорожной разметки. При этом не предоставив проезд автомобилю "ВАЗ", за рулем которого находился 56-летний водитель, - рассказали в полиции.

В итоге произошло жесткое столкновение. Водитель отечественного автомобиля и его 33-летний пассажир погибли на месте.

Сотрудники дорожной полиции возбудили уголовное дело. Водителя фуры задержали.