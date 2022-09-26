14-летнюю девочку пырнул ножом в шею подросток под наркотиками в Петербурге

На севере Петербурга 14-летняя девочка ранена ножом в шею Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в больницу попала 14-летняя девочка с серьезным ранением шеи. Подростка госпитализировали в Детскую больницу №19 имени Раухфуса в 4:45 часов ночи 26 сентября 2022 года. Врачи диагностировали у нее колотое ранение шеи. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В Выборгском районе Петербурга ранена 14-летняя девочка. Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, - рассказал источник.

Врачам девочка рассказала, что ее ранил ее знакомый. В ту ночь около 1:30 часов она находилась в квартире на Береговой улице. По неизвестной причине ножом в шею девочку ударил ее сверстник. Сообщается, что в тот момент мальчик находился в состоянии наркотического опьянения.

На данный момент по делу проводится проверка, а полиция разыскивает подростка.