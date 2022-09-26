36 человек из федерального розыска задержали в Петербурге и Ленобласти

Более 30 человек из федерального розыска задержали в Петербурге и Ленобласти / Фото: Пресс-служба УФСИН по СПб и ЛО

Сотрудники УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 36 человек, которые находились в федеральном розыске. В операции с названием "Розыск" участвовали около 150 человек. Об этом 26 сентября 2022 года сообщили в ведомстве.

- В ходе проведения мероприятия проверено более 300 адресов возможного местонахождения разыскиваемых лиц, в результате чего задержаны 36 человек, находящихся в федеральном розыске, - рассказали в пресс-службе УФСИН.

Так, в Гатчине был задержан мужчина, осужденный на условный срок в 2018 году. Он был обязан не покидать Петербург. В 2022 году он перестал отмечаться в инспекции и покинул место жительства, поэтому в конце августа его наказание изменили на реальный срок.

Также были задержаны мужчина, которого разыскивали с 2017 года и женщина, приговоренная к 10 годам лишения свободы, которая скрывалась с 2020 года.