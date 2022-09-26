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Общество26 сентября 2022 11:00

Комиссия ЗакСа поддержала приостановку закона о реновации в Петербурге

Ранее поставить на паузу реновацию предложил губернатор Александр Беглов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Проект по смягчению закона о реновации отклонили в Заксобрании Петербурга

Проект по смягчению закона о реновации отклонили в Заксобрании Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по градостроительству и земельно-имущественным вопросам поддержала временную приостановку нового закона о комплексном развитии территории, также известного, как реновация. Решение было приятно 26 сентября 2022 года. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

- В понедельник, 26 сентября, были рассмотрены два документа: законопроект, который переносит реновацию до 2024 года, а также законопроект о гарантиях прав граждан в ходе КРТ, - сообщает издание.

Известно, что первый документ был одобрен. Таким образом, процесс реновации будет остановлен на полтора года.

Напомним, что под реновацию должны были попасть так называемые "хрущевки".