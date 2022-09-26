Суд вынес приговор сотруднице аттракциона в Петербурге за смерть коллеги Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге все же назначили наказание сотруднице аттракциона парка развлечений "Диво Остров" по вине которой погиб ее коллега. Ранее уголовное дело было прекращено, однако обвинение подало апелляцию. В итоге 26 сентября 2022 года Петроградский районный суд вынес приговор. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Днем 6 июня 2021 года 20-летняя сотрудница парка аттракционов на Крестовском острове разговаривала с коллегой, который зашел на территорию аттракциона к пульту управления, при этом запустила катание, пока молодой человек был в рабочей зоне, - рассказали в пресс-службе.

В итоге аттракцион пробил молодому работнику голову. Сначала его госпитализировали в больницу, но 22 июня он скончался от травмы.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.