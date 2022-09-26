Петербург договорился о поставках продовольствия с Туркменистаном

Губернатор Петербурга приехал в рабочим визитом в Туркмению. Фото: gov.spb.ru

Туркменистан будет поставлять продукты в Петербург. Речь идет о сельскохозяйственной продукции, в основном овощах и фруктах, которыми богата южная земля. Об этом губернатор Северной столицы договорился во время визита в Ашхабад.

- Александр Беглов подтвердил готовность организовать работу с петербургскими торговыми сетями для продвижения туркменской продукции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Но товаропоток не окажется односторонним, город на Неве намерен увеличить поставки в Туркменистан лекарства, электронику, кондитерские изделия и продукцию пищевых предприятий в общем.

Кроме того, уже десять лет в этой среднеазиатской стране успешно работает петербургская строительная компания, выполняющая важные инфраструктурные подряды. В ее активе сооружение противоселевого комплекса Ашхабада, реконструкция кольцевой дороги туркменской столицы и строительство 17 развязок транспортного коридора «Восток-Запад».