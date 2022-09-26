Ограничение движения вводится в шести районах Петербурга с 27 и 28 сентября

Дорожные ограничения вводятся в шести районах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые ограничения движения вводятся в шести районах Петербурга с начала рабочей недели. Самые серьезные сроки указаны для Пушкинского района, а точнее Шушар, где из-за ремонта Московского шоссе тяжело будет проехать до 12 декабря.

- Работы по ремонту дорожного покрытия на Московском шоссе в поселке Шушары пройдут а участке от 1-го Бадаевского проезда до административной границы города, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Кроме Шушар ремонт затронет Центральный район: с 28 сентября по 21 октября ограничивается проезд по Воскресенской набережной от Водопроводного переулка до проспекта Чернышевского.

Также в списке работ:

- Курортный: с 27 сентября по 10 октября закрывается движение по улице Жукова улица от 3-й Тарховской улицы до 4-й Тарховской;

- Красногвардейский: с 28 сентября по 9 октября ограничивается проезд по Ново-Шафировскому путепроводу, включая съезды;

- Калининский: с 28 сентября по 4 октября ограничивается движение по улице Демьяна Бедного от Учительской улицы до проспекта Луначарского;

- Адмиралтейский: с 28 сентября по 15 октября ограничивается движение по Английской набережной от Замятина переулка до площади Труда.

Полный список сроков и адресов можно посмотреть на сайте городской администрации.