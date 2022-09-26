Новые подземные бетономешалки получил петербургский «Метрострой»

Подземные бетономешалки получил "Метрострой", Фото: "МССС"

Новое оборудование для строительства метро поступило в Петербург. Единый подрядчик - «Метрострой Северной Столицы» сообщил о поступлении подземных бетономешалок. Все они изготовлены в России.

- Закуплены семь шахтных доставщиков бетона объемом два кубометра каждый. Оборудование российское и произведено на Скуратовском Опытно-экспериментальном заводе в Туле,- сообщает пресс-служба «Метростроя».

Белые с красными пятнами цистерны похожи на божьих коровок, но работают как классические миксеры для бетона. С той разницей, что техника приспособлена для стесненных условий проходческих тоннелей.

Возможности для их применения очень широкие, от литья бетонных опор до строительства разворотных площадок на конечных станциях.

Сейчас техника проходит приемочные испытания, после чего отправится на стройплощадки.