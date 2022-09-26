Александр Беглов выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Ижевске

Александр Беглов выразил соболезнования главе Удмуртии в связи с трагедией в Ижевске Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования главу Удмуртии Александру Бречалову в связи с трагедией, которая произошла в одной из школ Ижевска. Утром 26 сентября 2022 года в школу №88 ворвался 34-летний мужчина и открыл стрельбу. В итоге погибли 15 человек, среди которых девять детей. Также есть раненные.

- Петербург глубоко потрясен случившимся. Страшное преступление унесло жизни детей и взрослых, болью отозвалось в сердцах всех россиян. В эти тяжелые дни желаю родным и близким погибших душевных сил и стойкости, чтобы пережить боль утраты. Петербуржцы разделяют ваше горе, - сказал Беглов.

Стрелком оказался 34-летний Артем Казанцев, ранее учившейся в этой школе. Сам он после нападения заперся в одном из кабинетов и застрелился. Известно, что мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере.