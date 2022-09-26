Ремонт Московского шоссе ограничит движение в Шушарах до середины декабря

Пробки в Шушарах будут минимум до середины декабря. Фото: Яндекс.Карты.

Три месяца суровых испытаний ждут автомобилистов Шушар. Из-за дорожного ремонта на Московском шоссе, в этом микрорайоне будут этапами перекрывать движение транспорта. Речь идет в основном о промзоне, но не только.

- С 27 сентября по 8 октября закрывается движение транспорта по Железнодорожной улице, Паровозной дороге, Курьерскому проезду у Московского шоссе в поселке Шушары, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

А до 15 октября нельзя будет проехать по 2-му Бадаевскому проезду у Московского шоссе.

В целом, ремонт Московского шоссе на участке от 1-го Бадаевского проезда до административной границы Петербурга будет идти до 13 декабря, когда все ограничения должны снять.

Ну а пока магистраль перманентно стоит в пробках. Особенно сильные они от развязки КАДа до поворота на Курьерский проезд.

Во встречной направлении затор держится от Колпинского шоссе к Петербургу.