Ребенок сломал две руки на площадке в Рыбацком

На детской площадке в Рыбацком ребенок сломал обе руки. Фото: vk.com/nashe_rybatskoe

Жители Рыбацкого сообщают о ЧП на детской площадке, в результате которого ребенок сломал обе руки. Все произошло на открытой два дня назад у одной из школ на Шлиссельбургском проспекте новенькой площадке.

- Ребенок нашей соседки запутался ногами в веревках и упал, получив перелом обеих рук (лучевые кости со смещением). Предупредите своих детей, - пишут местные жители в группе ВКонтакте «Наше Рыбацкое».

В комментариях пользователи соцсетей пишут, что площадка хорошая и детям понравилась, но правила пользования ей никто не соблюдает: «Вчера были с внучкой. По правилам на батуте должен прыгать один человек, а там - по 3-4-5. Думаю, батут так долго не выдержит. На карусели одновременно было человек 20».

А другие горожане пишут, что упасть можно и с самой идеальной площадки, так что причина не в оборудовании: «Дети могут везде упасть. Площадка тут совсем не виновата».