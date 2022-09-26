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Общество26 сентября 2022 13:46

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе Ижевска

В результате трагедии погибли 15 человек, 24 ранены
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил соболезнования главе Удмуртской Республики Александру Бречалову

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил соболезнования главе Удмуртской Республики Александру Бречалову

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования главе Удмуртии Александру Бречалову в связи с трагедией в Ижевске. Утром 26 сентября 2022 года 34-летний мужчина вошел в здание школы №88 и открыл стрельбу.

- От лица жителей Ленинградской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с гибелью в результате жестокого, бесчеловечного теракта сотрудников и учеников школы № 88 в Ижевске. Ленинградцы скорбят вместе со всеми жителями Удмуртии, разделяют боль огромной утраты с родными и близкими погибшим, - сказал глава региона.

В результате стрельбы погибли 15 человек, включая нападавшего. Среди погибших 11 детей и четверо взрослых. Также ранены 24 человека - 22 ребенка и двое взрослых.