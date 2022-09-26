Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе Ижевска

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил соболезнования главе Удмуртской Республики Александру Бречалову Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования главе Удмуртии Александру Бречалову в связи с трагедией в Ижевске. Утром 26 сентября 2022 года 34-летний мужчина вошел в здание школы №88 и открыл стрельбу.

- От лица жителей Ленинградской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с гибелью в результате жестокого, бесчеловечного теракта сотрудников и учеников школы № 88 в Ижевске. Ленинградцы скорбят вместе со всеми жителями Удмуртии, разделяют боль огромной утраты с родными и близкими погибшим, - сказал глава региона.

В результате стрельбы погибли 15 человек, включая нападавшего. Среди погибших 11 детей и четверо взрослых. Также ранены 24 человека - 22 ребенка и двое взрослых.