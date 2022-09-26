51 красноармейца перезахоронили на высоте Безымянная в Ленобласти

В поселке Лесогорский в Ленобласти перезахоронили останки погибших красноармейцев. Фото: vk.com/svetocollege

Останки 51 красноармейца перезахоронили под Выборгом на высоте Безымянная в поселке Лесогорский. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на местный политехнический колледж. Траурное мероприятие прошло в субботу, 24 сентября. Перезахоронили погибших во время Великой Отечественной войны бойцов из 115-й стрелковой дивизии. Археологам удалось установить имена некоторых красноармейцев. Почти у всех разные звания.

- Идентифицированы семеро погибших солдат: политрук Леонид Растохин, сержант Герман Федорищев, гвардии ефрейтор Федор Кривилев и красноармейцы Николай Кудрявцев, Сергей Парамзин, Алексей Горовенко, Александр Ермолин, - передает издание.

Добавим, что останки 51 красноармейца нашли в период с 2020 по 2022 годы. Перезахоронением занимались волонтеры поискового отряда «Северный рубеж». На похоронах присутствовали юнармейцы, жители поселка Лесогорский и родственники погибших бойцов Красной Армии.