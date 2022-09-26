Авторынок Петербурга за год упал на 76%

Продажи новых машин в Петербурге продолжают падать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Авторынок Петербурга продолжает демонстрировать отрицательную динамику продаж. По сравнению с июлем 2022 года, август показал -15%. А если сравнивать его с августом прошлого, 2021 года, то падение будет и вовсе огромным - 76%. Причина как в резком подорожании машин, так и в их банальном отсутствии - многие автозаводы стоят с весны.

- В марте многие автопроизводители приостановили как продажи, так и продажи. Дилеры «выгребают» машины из запасов, которые скоро тоже закончатся, - рассказал «КП-Петербург» руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов

По его словам, более-менее стабильно работает лишь «АвтоВАЗ», «Лада Гранта» которого остается бестселлером последних месяцев. Производит кроссоверы на своем заводе в Туле и китайский Haval. Наращивают продажи другие марки из КНР: Chery (завозятся из Китая) и Geely, которые собирают в Беларуси.

Дилеры ждут возможного появления на российском рынке машин из Ирана. Но это пока планы.

Как пишет «Коммерсант-СПб», за восемь месяцев 2022года авторынок Петербурга потерял 61%, сократившись с 63 197 до 24 792 новых купленных автомобилей.