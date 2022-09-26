Штрафы за безбилетный проезд в Петербурге повышать пока не собираются

В ЗакСе не исключают, что к рассмотрению этой идеи могут вернуться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На старте транспортной реформы в апреле петербуржцев предупредили: будете ездить в наземном транспорте «зайцами» - начнете платить большие штрафы. Да не 500 рублей, как раньше, а сразу 2500. Меру собирались ужесточить из-за поголовного исчезновения кондукторов в автобусах и трамваях, поимку безбилетников доверили контролерам. Однако спустя почти полгода в «наземке» так и звучит привычное объявление о наказании в 500 рублей.

Как рассказал «Радио КП-Петербург» (92.0 FM) депутат Заксобрания Денис Четырбок, повышать штрафы в городе пока не собираются. Документ, который парламентарии обсуждали еще в марте, так и не был рассмотрен.

- Транспортная реформа все еще идет, так что не исключено, что мы вернемся к этому вопросу. Раз документ пока не форсируется, значит дела с безбилетниками не так уж плохи – транспортный блок администрации анализирует ситуацию. Значит все не так критично, чтобы увеличивать штрафы в это и так непростое экономическое время, - отметил Четырбок.