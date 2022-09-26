С умершим основателем школы «Смена-Зенит» Дмитрием Бесовым простились в Петербурге

В Петербурге простились с Дмитрием Бесовым. Фото: ФК "Зенит"/"Газпром"-Академия

В Петербурге простились с легендой футбола Дмитрием Бесовым. Ветеран спорта и основатель школы «Смена», из которой вышли такие звезды «Зенита», как Радимов, Малафеев, Быстров, Аршавин, умер на 99-м году жизни.

- В Академии простились с основателем футбольной школы «Смена» Дмитрием Николаевичем Бесовым, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Напомним, что Дмитрий Бесов родился в Ленинграде, в начале -середине 50-х годов тренировал армейские команды в Севастополе и Мурманске.

После возвращения в Ленинград работал с юными спортсменами в городском отделе народного образования. Спортивной детско-юношеской школой олимпийского резерва (СДЮШОР) «Смена» он руководил до 2005 года. С 2014 года она, ставшая зенитовской Академией, она носит имя Дмитрия Бесова.