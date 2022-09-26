Петербуржец украл вещи из мужской студенческой раздевалки

Петербуржец получил два года колонии за кражу из мужской раздевалки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из мужской раздевалки университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта пропали одежда и имущество студентов. Пять парней не досчитались своих вещей на общую сумму в 64 тысячи рублей.

- Вещи похитил мужчина, который уже неоднократно был судим. Он забрал вещи из раздевалки и скрылся. По второй части статьи 158 УК РФ, «Кража», он признан виновным, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Суд назначил похитителю два года лишения свободы. Это время мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.