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Происшествия26 сентября 2022 15:37

Петербуржец украл вещи из мужской студенческой раздевалки

Преступник проведет два года в колонии строгого режима
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербуржец получил два года колонии за кражу из мужской раздевалки.

Петербуржец получил два года колонии за кражу из мужской раздевалки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Из мужской раздевалки университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта пропали одежда и имущество студентов. Пять парней не досчитались своих вещей на общую сумму в 64 тысячи рублей.

- Вещи похитил мужчина, который уже неоднократно был судим. Он забрал вещи из раздевалки и скрылся. По второй части статьи 158 УК РФ, «Кража», он признан виновным, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Суд назначил похитителю два года лишения свободы. Это время мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.