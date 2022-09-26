10-километровая пробка собралась на Московском шоссе у Шушар из-за ДТП и дорожного ремонта

На Московском шоссе встала 10-километровая пробка. Фото: Яндекс.Карты.

«Мертвая» пробка собралась вечером понедельника на Московском шоссе в районе Шушар. Затор длиной в десять километров растянулся от КАДа до почти что Колпинского шоссе. Причиной стали как ДТП, так и вездесущие дорожные работы.

- Ремонт в среднем ряду, ремонт в левом ряду, - пишут водители на Яндекс.Картах.

А в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Петербурга уточняют, что разбитый на 12 этапов ремонт будет идти на Московском шоссе и прилегающих улицах аж до 12 декабря. Поэтому водителям стоит набраться терпения и заранее продумывать маршруты своих поездок.

Напомним, что параллельно идет ремонт и на Пулковском шоссе. Там работы запланированы вплоть до 23 октября, но их постараются закончить пораньше.