207 новых автобусов закупит Петербург до конца года

207 новых автобусов придут в Петербург до конца года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще две сотни новых автобусов получит Петербург до конца нынешнего года. Комитет по транспорту подвел итоги конкурсов на поставку пассажирской техники. Победителями оказались три завода - два российских и один белорусский.

- Город закупит еще 207 современных автобусов марок ЛиАЗ, НефАЗ и МАЗ, - сообщает пресс-служба комитета.

Каждый автобус соответствует указанным в техзадании параметрам: вместимость не менее 97 пассажиров, наличие кондиционера, информационных табло в салоне, системы видеонаблюдения, валидаторов.

Автобусы низкопольные и приспособлены для маломобильных пассажиров. Всего на закупку техники было потрачено 3,9 миллиарда рублей. То есть в среднем один автобус обошелся в 18 с лишним миллионов рублей.