Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2022 17:10

Стихийный мемориал по жертвам стрельбы в школе в Ижевске появился в Петропавловской крепости

Сюда несут цветы и игрушки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петропавловской крепости появился мемориал по погибшим в школе №88 Ижевска. Фото: t.me/Piotrovsky

В Петропавловской крепости появился мемориал по погибшим в школе №88 Ижевска. Фото: t.me/Piotrovsky

Стихийный мемориал по жертвам школьного «шутинга» в Ижевске появился в самом сердце исторической части Петербурга. У Петропавловского собора внутри Петропавловской крепости лежат цветы и мягкие игрушки. А еще горят свечи.

- Место выбрано не случайно, ведь шпиль собора был изготовлен в Удмуртии, и на Соборной площади прямо сейчас работает выставка «Петербургские адреса не в Петербурге», - сообщает в своем телегра-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Напомним, что в результате стрельбы, который устроил бывший ученик школы№88 Ижевска, погибли 17 человек. 11 их них - дети. Еще десятки учителей и учеников ранены, сейчас за их жизнь борются врачи.

Сам стрелявший молодой человек покончил жизнь самоубийством до задержания.

Соболезнования жителям Ижевска выразили также губернатор и спикер Заксобрания Петербурга.