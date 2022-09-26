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Общество26 сентября 2022 17:29

Петербуржец отсудил 11 миллионов рублей у автосалона за бракованную машину

75% суммы составила неустойка
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербуржец отсудил 11 млн рублей за сломанный внедорожник.

Петербуржец отсудил 11 млн рублей за сломанный внедорожник.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Петербурга смог отсудить и получить 11 миллионов рублей за бракованную машину. на это у мужчины ушло четыре года. В 2018 году мужчина купил в автосалоне новый внедорожник, но уже через пять месяцев у машины начал барахлить двигатель.

- В итоге водитель стал постоянным гостем в сервисном центре официального дилера, где осуществлял диагностику за свой счет, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов.

В 2020 мотор все же отремонтировали, но и это не помогло - ездить иномарка не хотела. Несчастный владелец устал бороться с поломками и потребовал от салона вернуть деньги. А после отказа подал в суд.

Пока шло разбирательство, «накапали» проценты неустойки - по одному за каждый день от принятия иска до фактического выполнения решения. Всего - 11,1 млн рублей, 8,5 из которых составила именно неустойка. Получить деньги мужчине помогли судебные приставы.