Очереди выстроились перед Казанским собором, куда привезли частицу мощей Сергия Радонежского

Верующие стоят в очереди к мощам Сергия Радонежского. Фото: Читатели "КП-Петербург".

Длинные очереди выстроились вечером понедельника у Казанского собора Петербурга. Это верующие пришли поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского. А в целях безопасности проезд по части улиц центра Петербурга был ограничен.

- У собора стоит оцепление из сотрудников Росгвардии и полиции. Перекрыты Казанская улица, и, частично, канал Грибоедова. Водители на Невском возмущенно гудят, - сообщают читатели «КП-Петербург».

Напомним, что ковчег с частичкой мощей преподобного привезли в город на Неве из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Поклониться святыне в Петербурге можно будет по 28 сентября. Проход к мощам в соборе организован со стороны Казанской улицы.