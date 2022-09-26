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Общество26 сентября 2022 17:56

Очереди выстроились перед Казанским собором, куда привезли частицу мощей Сергия Радонежского

Из-за этого движение в центре города частично перекрыто
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Верующие стоят в очереди к мощам Сергия Радонежского. Фото: Читатели "КП-Петербург".

Верующие стоят в очереди к мощам Сергия Радонежского. Фото: Читатели "КП-Петербург".

Длинные очереди выстроились вечером понедельника у Казанского собора Петербурга. Это верующие пришли поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского. А в целях безопасности проезд по части улиц центра Петербурга был ограничен.

- У собора стоит оцепление из сотрудников Росгвардии и полиции. Перекрыты Казанская улица, и, частично, канал Грибоедова. Водители на Невском возмущенно гудят, - сообщают читатели «КП-Петербург».

Напомним, что ковчег с частичкой мощей преподобного привезли в город на Неве из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Поклониться святыне в Петербурге можно будет по 28 сентября. Проход к мощам в соборе организован со стороны Казанской улицы.