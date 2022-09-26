Осенне-зимний туристический сезон стартовал в Петербурге

Осенне-зимний туристический сезон открыли в Петербурге красочным фестивалем. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге официально стартовал осенне-зимний туристический сезон. Начало ему торжественно дали в минувшие выходные. В эти дни в городе прошел фестиваль ко Всероссийскому дню туризма.

- На Дворцовой площади состоялось символическое открытие осенне-зимнего туристского сезона 2022-2023 годов. В честь этого события в сердце Петербурга появился новый фонтан и была «отчеканена» памятная монета, - сообщает пресс-служба

С помощью условной монетки организаторы загадали желание, чтобы туристы всегда возвращались в Северную столицу.

А завершился праздник парадом парусных судов по Неве. Первая его часть была посвящена 350-летию Петра Первого, сделавшего город морской столицей. А вторая - совместной с Москвой программе «Два города – миллион впечатлений».