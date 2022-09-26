На Литейном проспекте горел доходный дом Скребицкой

На Литейном проспекте горел жилой дом. Фото: vk.com/spb_today

Пожар произошел в жилом историческом здании 1869 года постройки на Литейном проспекте. Вечером понедельника пламя охватило два десятка квадратных метров площади в доходном доме Скребицкой. Полыхало помещение на втором этаже.

- 26 сентября в 18:39 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Литейный проспект, дом 60, - уточняет пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Прибывшие на место пожарные установили, что в помещении в 160 «квадратов» горело 20 метров площади. В течение 20 минут пожар был полностью ликвидирован.

Данные о пострадавших в результате ЧП не поступали. Причины возгорания выясняют дознаватели.