Розовое шарообразное облако напугало жителей Петербурга

Розовый шар напугал петербуржцев. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Розовое облако в виде шара заметили в небе над Петербургом вечером понедельника. Фото редкого метеорологического явления успели перед темнотой сделать жители города. Кадры они опубликовали в соцсетях.

- Странное облако над Софийской улицей. Если просто перевернуть телефон, то становиться страшновато, - пишут горожане в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

В комментариях пользователи соцсетей делятся предположениями, на что это облако могло быть похоже. Одни увидели в розовом шаре привидение, другие- череп, а третьим оно напомнило солнышко.

- Классный снеговичок! Зима будет хорошая, холодная, - шутят петербуржцы, вспоминая, что красный закат - к морозам.