Двух человек сбили на Малой Балканской улице в Купчино

Двух человек сбили в Купчино. Фото: vk.com/spb_today

Два человека тяжело пострадали в ДТП на Малой Балканской улице. Вечером в понедельник черный «Опель Астра» снес двух человек, перебегавших дорогу не по переходу. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы аварии.

- У дома на Малой Балканской, 20, черный «Опель» сбил двух человек, которые переходили улицу в неположенном месте, - пишут свидетели в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». - Зрелище жуткое было. Не думаю, что выживут, уж очень сильные травмы.

От удара с потерпевших слетела обувь. На место происшествия срочно приехали машины реанимации и ГИБДД. Раненых экстренно госпитализировали, их состояние уточняется.

Причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.