+11 и небольшой дождь обещают в Петербурге во вторник, 27 сентября

Небольшой дождь пройдет в Петербурге во вторник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не слишком теплую и пасмурную погоду обещают в Петербурге на вторник. Если верить прогнозу, то термометры покажут около +11 градусов. А солнце будет скрываться за тучами, в течение дня возможны осадки.

- Ночь без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный слабый, - сообщает городской гидрометцентр.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 760 мм ртутного столба, что является нормой. Ночью температура составит +6...+8, а днем +10...+12 градусов.

В среду погода будет точно такой же, а в четверг резко похолодает до +8 градусов. Дожди усилятся. Но давление пока останется близким к нормативному.