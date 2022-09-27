Ночной пожар охватил 300 «квадратов» заброшенного здания на Рощинской улице в Петербурге

Ночной пожар в заброшенном здании на Рощинской улице тушили три часа Фото: СОЦСЕТИ

Серьезный пожар произошел в Санкт-Петербурге в ночь на 27 сентября 2022 года. В Московском районе загорелось заброшенное здание на Рощинской улице. Пожарные расчеты съехались к месту ЧП в первом часу ночи. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- На Рощинской улице, дом 2, загорелось одноэтажное капитально-ремонтируемом здании размером 15 на 40 метров, - рассказали спасатели.

Огонь распространился очень быстро. Из-за этого пожару был присвоен повышенный ранг 1 БИС. Пламя объяло порядка 300 квадратных метров постройки.

В течение трех часов с огнем боролись 25 человек личного состава МЧС и пять единиц пожарных машин. Потушить пожар удалось лишь в четвертом часу утра.

По предварительным данным пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.