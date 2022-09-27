Толпу кабанов встретили в центре Сестрорецка в Петербурге

Стадо кабанов встретили в центре Сестрорецка в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В городе Сестрорецке, который находится в Курортном районе Санкт-Петербурга, встретили толпу кабанов. Лесные "хряки" пробежались прямо по центру города рядом с местной администрацией. Видео со зверями местные жители опубликовали в социальной сети 26 сентября 2022 года.

- Офигеть. Целая толпа кабанов. Дожили. Вот так зверье вытеснили из леса, скоро нас медведи жрать будут, - воскликнул удивленный очевидец.

В Росприроднадзоре региона объяснили, что сейчас кабаны готовятся к наступлению зимы, в связи с чем потребность в еде у них возрастает в 3-4 раза для того, чтобы нарастить жировую прослойку. В основном животные активничают в ночное время суток. На жировку они отправляются на поля, огороды, дачные участки, особенно те, которые находятся рядом с лесом.

Горожанам напомнили, что при встрече с кабанами надо проявлять осторожность, так как они могут нанести человеку тяжелые раны. Отправляясь в лес, следует издавать громкие звуки. Сам кабан осторожен и, услышав человека, скорее всего, постарается уйти.