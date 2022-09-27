Пенсионерка из Петербурга отдала более 800 тысяч рублей мошенникам за спасение дочери после ДТП в Швеции

Петербургская пенсионерка отдала 806 тысяч за звонок из Швеции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерка стала жертвой мошенников, отдав им более 800 тысяч рублей. 81-летней женщине позвонила, якобы, ее дочь и рассказала, что попала в ДТП в Швеции. Об этом 27 сентября 2022 года сообщает издание "Мойка78".

- 26 сентября пожилой жительнице Петербурга позвонила неизвестная женщина и представилась ее дочерью. "Родственница" рассказала, что попала в ДТП в Швеции. Чтобы решить вопрос и избежать уголовной отвественности ей нужны деньги, - пишет издание.

Пенсионерка испугалась и собралась все свои накопления. Вскоре она передала мошенникам 360 тысяч рублей, 83 тысячи шведских крон и 360 евро. Общая сумма составила порядка 806 тысяч рублей.

Позже женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Преступников разыскивают.