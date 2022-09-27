Последний участок КАД Петербурга расширят до шести полос к августу 2026 года

Последний участок КАД Петербурга с четырьмя полосами движения расширят до шести / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Санкт-Петербурге ФКУ Упрдор "Северо-Запад" заключило госконтракт на реконструкцию северного участка кольцевой магистрали от ЗСД до Приморского шоссе. Это последний "узкий" участок КАД, который собираются расширить с четырех до шести полос. Об этом дорожники сообщили 27 сентября 2022 года.

- В составе реконструируемого участка будет переустроено три путепровода, в том числе над улицей Пушкинская и Приморским шоссе, где будет выполнена замена мостового полотна, частично отремонтированы опоры, пролетное строение и участки сопряжений с насыпью, - рассказали в компании.

Работы пройдут с нулевого километра КАД до 10-го. После реконструкции ширина дороги составит 22,5 метров, а разделительной полосы 5 метров. Планируется, что работы завершатся к августу 2026 года.