Заявления на парковочное разрешение у жителей Адмиралтейского района Петербурга начнут принимать с 1 октября

Жители Адмиралтейского района смогут оформить парковочное разрешение с 1 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге расширится зона платной парковки. На этот раз она затронет Адмиралтейский район - сразу 153 улицы. Поэтому местные жители, у которых есть автомобили, уже с 1 октября могут подать заявление на оформление парковочного разрешения. Об этом сообщили в Смольном.

- С 1 октября в Петербурге стартует прием заявлений от жителей Адмиралтейского района на получение парковочного разрешения на их транспортные средства для стоянки в зоне платной парковки, - сообщили в комитете по транспорту.

Парковочное разрешение позволит местным жителям не платить по полному почасовому тарифу за стоянку, тем самым значительно экономить. Один год разрешения - 1800 рублей, два года - 3600 рублей и три года 5400 рублей.

Кто может подать заявку и как ее оформить, "КП-Петербург" писала ранее.