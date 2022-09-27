Котельные и сети «ТЭК» Петербурга полностью готовы к отопительному сезону

Котельные и сети ТЭКа на 100% готовы к отопительному сезону в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Компания ГУП "ТЭК" отчиталась о полной готовности к отопительному сезону в Санкт-Петербурге. Сейчас все котельные и сети предприятия готовы на 100 процентов. Об этом 27 сентября 2022 года заявили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

- Все 4 755 километров труб компании готовы к запуску регулярного отопления. Среди них 756 километров тепломагистралей и 3 944 километров внутриквартальных тепловых сетей, - сообщили в Смольном.

За время летнего периода, пока компания проводила подготовку, было проведено 260 гидравлических испытаний, благодаря которым специалисты выявили свыше 370 дефектов. Все они устранены.

Полностью готовы отапливать дома жителей города 272 котельные и 218 тепловых пунктов. В случае внештатных ЧП в Петербурге работают аварийные бригады.