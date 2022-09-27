В Петербурге грабитель угрожал сотруднице банка пневматическим пистолетом

Грабителя осудили за вооруженное нападение на банк в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчину, пытавшегося ограбить отделение банка, признали виновным. Происшествие случилось зимой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в три часа дня 23 декабря. Злоумышленник пришел в отделение банка и направился в отдел обмена валют. Угрожая сотруднице пневматическим пистолетом, он потребовал денег.

- Он передал девушке лист бумаги, на котором было написано «деньги». Сотрудница деньги не отдала. Получив отказ, мужчина достал пневматический пистолет «Walther PPL/S», - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Мужчина хотел получить около 2,5 миллионов рублей. Но остался ни с чем. В колонии строгого режима он проведет 8,5 лет.