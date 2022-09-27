Проезд по КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют четыре ночи подряд с 28 сентября

Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей будут перекрывать по восемь раз за ночь в течение четырех ночей подряд Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На КАД Санкт-Петербурга запланированы очередные перекрытия. Начиная с 28 сентября 2022 года в течение четырех ночей будет полностью перекрываться проезд на участке внешнего кольца между ЗСД и Парашютной улицей. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На время строительства путепровода над КАД в течение четырех ночей по восемь раз будет перекрываться движение по внешнему кольцу трассы. Это делается для безопасности автомобилистов, а также рабочих, - сообщили дорожники.

Так, перекрывать движение по трассе будут в ночь с 28 на 29 сентября, с 29 на 30, с 30 сентября на 1 октября и с 1 на 2 октября. Перекрытия запланированы всего по 15 минут в следующее время: 23:00 – 23:15; 00:00 – 00:15; 01:00 – 01:15; 02:00 – 02:15; 03:00 – 03:15; 04:00 - 04:15; 05:00 – 05:15; 06:00 – 06:15

Автомобилистов просят учитывать эти изменения и заранее продумывать маршруты.